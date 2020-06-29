Борьба с грызунами: как вызвать специалистов по дезинфекции?

В естественной среде обитания грызуны обитают на полях и лесных опушках. В квартиры или честные дома они пробираются с приходом холодов. Борьбы с ними ведется разными способами: как народными, так и профессиональными.

Методы уничтожения

Борьба с вредителями ведется уже давно. Для их уничтожения используется современные изобретения, проверенные препараты. Среди основных методов борьбы выделяют:

Избавиться от крыс, мышей в доме поможет дезинфекция грызунов, которая проводится специальными службами или народные средства, предполагающие раскидывание отравы, приманок, ловушек, капканов. Все действия нацелены на полное уничтожение грызунов или их изгнание.

Профессиональные методы, которые предполагают использование ядовитых препаратов ловушек капканов.

Биологические методы борьбы проводятся с использованием естественных врагов: грызунов, ежов, котов, собак и т.д.

Отдельно выделяют новый метод ультразвуковое отпугивание.

Методы борьбы с грызунами каждый человек выбирает для себя индивидуально. Избавиться от них можно самостоятельно или обратившись в специализированные службы по уничтожению грызунов.

Как обнаружить

Понять, что в доме завелись грызуны не так сложно. Некоторое время, если речь идет о мышах, вы можете не замечать их, но крысы менее деликатны в этом вопросе. На их присутствие в доме укажет следующее:

Характерные параллельные дырки на предметах и продуктах.

Провода мебель плинтус могут быть погрызены.

Щели в стенах и на полу.

Запах аммиака.

Шорохи в ночное время.

Чем больше пыли и грязи в помещении, тем отчетливее следы. Самые очевидные признаки что пора использовать разные способы уничтожения грызунов — это помет и тушки мертвых зверьков, если речь идет о домашнем хозяйстве.

Зачастую разговор идет только об изгнании вредителей из частного дома, но это не значит, что их не может быть в квартире. Они без труда проникают в любое жилище даже на большой высоте, через вентиляционные шахты и канализационные каналы. Средства против грызунов могут понадобиться, когда соседи не слишком опрятные. К слову это небольшие зверьки могут прогрызать дыры даже в стенах из бетона. На необходимость уничтожения указывает и то, что они являются разносчиками многих болезней.