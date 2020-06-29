Борьба с грызунами: как вызвать специалистов по дезинфекции?

В естественной среде обитания грызуны обитают на полях и лесных опушках. В квартиры или честные дома они пробираются с приходом холодов. Борьбы с ними ведется разными способами: как народными, так и профессиональными.
Методы уничтожения
Борьба с вредителями ведется уже давно. Для их уничтожения используется современные изобретения, проверенные препараты. Среди основных методов борьбы выделяют:
- Избавиться от крыс, мышей в доме поможет дезинфекция грызунов, которая проводится специальными службами или народные средства, предполагающие раскидывание отравы, приманок, ловушек, капканов. Все действия нацелены на полное уничтожение грызунов или их изгнание.
- Профессиональные методы, которые предполагают использование ядовитых препаратов ловушек капканов.
- Биологические методы борьбы проводятся с использованием естественных врагов: грызунов, ежов, котов, собак и т.д.
- Отдельно выделяют новый метод ультразвуковое отпугивание.
Методы борьбы с грызунами каждый человек выбирает для себя индивидуально. Избавиться от них можно самостоятельно или обратившись в специализированные службы по уничтожению грызунов.
Как обнаружить
Понять, что в доме завелись грызуны не так сложно. Некоторое время, если речь идет о мышах, вы можете не замечать их, но крысы менее деликатны в этом вопросе. На их присутствие в доме укажет следующее:
- Характерные параллельные дырки на предметах и продуктах.
- Провода мебель плинтус могут быть погрызены.
- Щели в стенах и на полу.
- Запах аммиака.
- Шорохи в ночное время.
Чем больше пыли и грязи в помещении, тем отчетливее следы. Самые очевидные признаки что пора использовать разные способы уничтожения грызунов — это помет и тушки мертвых зверьков, если речь идет о домашнем хозяйстве.
Зачастую разговор идет только об изгнании вредителей из частного дома, но это не значит, что их не может быть в квартире. Они без труда проникают в любое жилище даже на большой высоте, через вентиляционные шахты и канализационные каналы. Средства против грызунов могут понадобиться, когда соседи не слишком опрятные. К слову это небольшие зверьки могут прогрызать дыры даже в стенах из бетона. На необходимость уничтожения указывает и то, что они являются разносчиками многих болезней.