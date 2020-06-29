Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

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Президент России Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России и Туркмении Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов созвонились и поговорили про московский парад Победы. Также российский политик поздравил Бердымухамедова с днем рождения.

В Кремле отметили, что Путин тепло поздравил коллегу. Со своей стороны, глава Туркмении его поблагодарил и вспомнил про парад Победы, состоявший 24 июня в Москве. По его словам, мероприятие имело важное значение.

Также во время разговора стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

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