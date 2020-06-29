Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии COVID-19

Реальность такова, что пандемия не то чтобы не движется к окончанию, а, наоборот, ускоряется. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, врачи понимают, что многие люди устали быть дома. Но вирус по-прежнему распространяется быстро. Он смертельно опасен, так как большинство людей все еще восприимчивы к нему, сообщает РБК.

По мнению главы ВОЗ, наша планета уже вступила в новый период распространения COVID-19.

По последним данным, в мире выявлено 8,5 млн случаев заражения COVID-19. На первом месте — США (2,1 млн), на втором — Бразилия (978 тыс.), на третьем — Россия (568 тыс.). Всего в мире от коронавируса скончались 455 тыс. человек. Выздоровели почти 4,2 миллиона.

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 431.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 719 случаев заражения коронавирусом, из них 31,6% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 651 156 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 403 430 человек, умерли 9 166. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (782), Московская область (335), Ханты-Мансийский АО (277), Иркутская область (236), Санкт-Петербург (219), Нижегородская и Свердловская области (218 и 214 случаев соответственно).