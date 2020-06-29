Глава Минтруда рассказал, в каких регионах РФ числится больше всего безработных

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что наибольшая доля безработных граждан фиксируется в Чечне, Тыве и Ингушетии, передает ТАСС.

«В региональном разрезе наибольшая доля зарегистрированных безработных граждан наблюдается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия», — сказал Котяков.

Наименьшее число безработных, по его словам, наблюдается на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.

Согласно сведениям Росстата, в марте уровень безработицы составил 4,7%, в апреле увеличился до 5,8%, а в мае был на отметке 6,1%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Официальная безработица в России выросла до 2,42 млн человек

— Правительство зафиксировало рост безработицы в 3,5 раза

Источник