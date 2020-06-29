В Турции могут принять закон об отмене выходного пособия для работников в возрасте до 25 и старше 50 лет

Эксперт профсоюза Алпаслан Саваш прокомментировал предложенный законопроект в серии сообщений в соцсетях, объяснив, как это ухудшит условия труда работников, пишет Duvar.

«Выходное пособие будет отменено, это приведёт к потере дохода, боссы будут платить более низкие страховые взносы, и будет трудно объединиться», — указал Саваш.

Законодательство, являющееся частью пакета, который правительство называет «щитом занятости», затронет 3,5 млн работников из рассматриваемых возрастных групп. Работодателям больше не будет нужно платить взносы на социальное обеспечение тех, кто работает менее десяти дней в месяц. Каждый четвёртый работник больше не будет иметь права на выходное пособие от своих начальников в случае увольнения с работы.

«Это не просто отмена выходного пособия, это также означает возможность заставить работников работать без уплаты страховых взносов», — добавил Саваш.