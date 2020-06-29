Ученые выяснили, почему Майя покинули великий город

Но в конце 9 столетия нашей эры Майя покинули этот величественный город. Одновременно с этим были заброшены и другие крупные города. После того, как специалисты провели очередной анализ водохранилищ Тикаля, удалось установить, почему же тогда он был оставлен.

Ученые из Университета Цинциннати провела анализ отложений, обнаруженных в резервуарах в старинном городе, который находится на территории современной Гватемалы. В составе отложений были обнаружены токсичные вещества, из-за которых вода Тикаля стала непригодной к употреблению. Для огромного города, где постоянно наблюдаются засухи, а рядом нет никаких озер или рек, загрязнение такого характера могло стать просто катастрофическим и привести к смерти большого количества людей. Для того, чтобы получить больше информации относительно отложений, специалисты взяли пробы из десяти разных городских резервуаров.

Был проведен анализ ДНК, который все еще присутствовал в старой грязи. Эксперты обнаружили следы двух разных типов цианобактерий. Планктотрикс и Микроцистис могли стать причиной сильного цветения воды во время засух, которые были особенно сильными как раз в конце 9 века нашей эры.

Кеннет Танкерсли говорит о том, что вода выглядела не только грязной, но и была ужасной на вкус. Бактерии, присутствующие в воде, стали источником токсических веществ. Кроме того, с помощью детального анализа был обнаружен еще и достаточно высокий уровень ртути в осадке. Ртуть могла попасть в воду вместе с вулканическим пеплом или же из пород, которые находились под водоемами.