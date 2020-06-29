Мужчина поймал рыбу, которая напоминает аватара из фильма Джеймса Кэмерона

Мияги Азуса – это популярный видеоблогер из Японии, который ведет свой канал о рыбалке и путешествует по стране, показывая как нужно ловить рыбу. 19 июня парень отправился на очередную рыбалку, во время которой ему удалось привлечь внимание огромного количества подписчиков.

Мияги выловил невероятно красивую рыбу, фото которой сразу же опубликовал в твиттере. Снимок привлек внимание даже тех пользователей, которые никогда раньше не интересовались рыбалкой. Пост набрал огромное количество лайков и быстро распространился по интернету. Некоторые пользователи посчитали, что Азуса обманывает их и самостоятельно разукрасил рыбу в такие яркие цвета. В комментариях они высказали свое мнение по поводу увиденного. Они посчитали, что это либо шутка видеоблогера, либо же способ привлечь к своему каналу больше внимания.

Но выяснилось, что улов Мияги настоящий, хоть и напоминает жителя другой планеты. Чтобы доказать это своим подписчикам, мужчина дополнительно выложил ссылку на видео, где показано, как он достает из воды красочную рыбку.

Экземпляр, который удалось поймать видеоблогеру, является Thalassoma purpureum. Это съедобная морская рыбка, которая проживает на рифах в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Ученые достаточно хорошо изучили данный вид и поэтому могут подтвердить то, что Мияги не нарисовал поверх чешуи новый образ, а достал из воды вполне реального морского жителя.