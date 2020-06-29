Уфолог утверждает, что нашел на Марсе руины древней постройки

На поверхности Марса Уоринг нашел странную структуру, которая имеет внешний вид рукотворной постройки. Все стены тщательно соединены друг с другом и образовывают комнаты разного размера. При этом стены очень ровные. Уфолог уверен в том, что руины строения, которое он обнаружил, могут принадлежать разумному виду небольшого размера.

Исследователь напомнил, что примерно десять лет назад ему удалось также на поверхности Марса найти женскую фигуру небольшого размера. По примерным подсчетам ее размер не превышал 15 сантиметров. Он предположил, что именно эти существа и могли возвести подобные постройки небольшого размера, в которых они когда-то проживали.

Кроме того, Уоринг обратил внимание пользователей на то, что стены имеют одинаковую толщину. Подобное не могло возникнуть в результате воздействия природных явлений. Уфолог считает, что это является самым лучшим доказательством того, что когда-то на Марсе все же существовала разумная жизнь. Существа, которые проживали на Красной планете были небольшого роста, чему также удалось обнаружить вышеуказанные доказательства.

Конечно, непонятно насколько это правда, но все объяснения и доводы Уоринга выглядят достаточно правдоподобно. Если это на самом деле, то в скором времени получиться найти еще доказательства существования жизни на Марсе. Возможно, она есть и сегодня, только представлена другими видами или же существами.