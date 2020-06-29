Нетрезвая автоугонщинца Змеиногорска вылетела кювет попытке скрыться полиции

Съехавший в кювет автомобиль

В Змеиногорске сотрудники Госавтоинспекции задержали 20-летнюю местную жительницу по подозрению в угоне автомобиля. По предварительным данным, за руль она села, будучи пьяной. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, днем ранее на автомобиле отца к девушке приехал приятель. Они вместе выпивали, а после того, как гость уснул, у злоумышленницы возникло желание покататься. Она заметила, что дверь автомобиля «ВАЗ-2112», на котором к ней приехал друг, была открыта, а ключи остались в замке зажигания.

Когда гость проснулся, то не обнаружил ни хозяйки дома, ни автомобиля. Об угоне было сообщено в дежурную часть полиции. Автомобиль сотрудники ГИБДД заметили на въезде в Змеиногорск. Требование полицейских об остановке находящаяся за рулем девушка проигнорировала и продолжила движение, но вскоре не справилась с управлением и съехала в кювет.

По предварительным данным, за руль транспортного средства она села в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Автомобиль правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.