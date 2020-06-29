Забайкальский поселок завершил благоустройство

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Поселок Карымское в Забайкальском крае одним из первых в регионе завершил реализацию мероприятий по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщается на официальном портале Забайкалья.

В поселке реконструировали мемориал павшим во время Великой Отечественной войны. На это ушло около десяти миллионов рублей.

Вокруг мемориала выложили новые дорожки и аллеи, установили скамьи с урнами. Территорию озеленили и провели освещение.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.