Михаил Ефремов недавно обратился к публике через адвоката Эльмана Пашаева с разъяснением по поводу наличия политической подоплеки в деле о нашумевшей аварии. Выяснилось, что юристу регулярно звонят журналисты из Украины и спрашивают о том, не видит ли он совпадения в том, что роковое ДТП с участием актера случилось накануне выборов. Сам же Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. «За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — цитирует его «МК».

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», — считает шоумен. «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа», — резюмировал он, отметив, что за чтение чужих стихов он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент.

Одновременно бывшая супруга Михаила Ефремова, Ксения Качалина, высказалась об отношениях с дочерью Анной-Марией. «Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит», — заявила она журналистам «ЭГ».

Сейчас некоторые обвиняют Качалину чуть ли не во всех проблемах и бедах Михаила Олеговича. Ксения же считает, что это с Анной-Марией невозможно установить какой-либо конструктивный диалог — девушка поступает, как ей вздумается, никого не слушая, даже если ей дают какие-то действительно полезные советы.

«Насчет опеки и лечения это полный бред. Сегодня моя дочь напишет об опеке, завтра — о том, что она лесбиянка, послезавтра еще что-то придумает. Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская (мать Ефремова, театральный педагог, — прим ред.), Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что ей вздумается», — сетует женщина. По поводу же своей алкогольной зависимости она ответила следующее: «Хочу — выпью, не хочу — не выпью. Возможно, мне и нужно лечение, но оно не должно быть навязчивым, принудительным».

Также Качалина утверждает, что давно не общается с дочерью и уже отвыкла от нее. «Ее морально искалечили люди, имена которых не хочу называть. Она не приходит в дом, где я живу. Возможно, пыталась найти меня ночью на улицах Москвы», — говорит Ксения. Она отметила, что Ефремов делает все, что хотят от него дети, и больше всех балует Анну-Марию. «Та во всех смыслах сидит на шее у отца и командует им. Это неправильно», — резюмировала Качалина.