Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку

Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом. Сейчас ведущая с семьей, в том числе с годовалой дочкой Машей, отдыхает в Сочи — в одном из санаториев Адлера, откуда публикует в соцсети солнечные фото и видео. Недавно в сторис теледивы на личной странице «Инстаграма» появились снимки, где она запечатлена с внуком в бассейне. «Я — баба Лера», — гордо подписала 49-летняя Лера один из кадров с малышом.

Кудрявцева также порадовала поклонников фотографией своей красавицы-невестки. Периодически знаменитость нахваливает девушку, называет ее очень хороший женой, мамой, замечательным человеком и просто красивой женщиной. Фолловеры убедились в том, что молодая жена сына ведущей действительно обладает яркими внешними данными. Напомним, что сына Жана Кудрявцева родила в браке с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком.

После этого Лера долго мечтала родить ребенка от нынешнего мужа, хоккеиста Игоря Макарова, но несколько лет все попытки оборачивались неудачами. В итоге, когда долгожданная беременность наступила, блондинка сократила рабочую активность и перестала комментировать личную жизнь, чтобы не сглазить свое счастье.