​Путин объявил призыв граждан в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, запасников призовут на сборы в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и ФСБ.

Правительство и власти регионов по поручению главы государства должны обеспечить проведение мероприятий, связанных с призывом и проведением сборов. Указ вступает в силу со дня публикования — 29 июня.

Сборы запасников проводятся в России ежегодно. Призыв на них регламентирует закон «О воинской обязанности и военной службе» (№53-ФЗ) вместе с «Положением о проведении военных сборов». Призвать могут всех, кто годен к военной службе. При этом демобилизованных могут отправить на сборы лишь через два года после окончания службы.

От прохождения военных сборов освобождены женщины, отцы троих и более несовершеннолетних детей, педагоги, госслужащие, сотрудники органов внутренних дел и некоторые другие категории граждан.