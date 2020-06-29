Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал «360».
Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию. В среднем повышение составит от 3% до 5%.
При этом отмечается, что все введенные в связи с пандемией коронавируса льготы сохранятся.
Больше всего тарифы увеличатся в Чечне — на 6,1%, а меньше всего — в Ненецком автономном округе, где они вырастут на 2,4%.
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