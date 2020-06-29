Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Stephane Mahe/Reuters
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Скандал разгорелся, когда СМИ сообщили, что супруга экс-премьера Пенелопа восемь лет получала зарплату в качестве его помощника, когда Фийон был премьером. Позднее Фийон пожаловался на СМИ за клевету.
Из пяти лет три года тюрьмы Фийону назначено условно. Его супруга также признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюрьмы условно.
Защита экс-премьера намерена оспорить приговор.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Фийон пожаловался на СМИ за клевету
— Во Франции политикам запретили нанимать на работу родственников
Источник