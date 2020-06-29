Путин и Лукашенко поучаствуют в открытии Ржевского мемориала

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Olga Maltseva/AP

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня поучаствуют в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, пишет Кремль.

«Владимир Путин совместно с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициаторами возведения монумента стали ветераны Великой Отечественной войны. Ржевский мемориал представляет из себя 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата на 10-метровом насыпном кургане.

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