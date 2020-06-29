Выживала на 500 рублей, а теперь свое гнёздышко: Бузова купила квартиру

Пока в квартире певицы лишь голые стены, но она счастлива как никогда.

34-летняя певица Ольга Бузова похвасталась покупкой квартиры в Москве. Просторные апартаменты на Мосфильмовской улице обошлись звезде в 120 млн рублей. Несмотря на то, что сделка состоялась еще в октябре прошлого года, к ремонту она приступает только сейчас. Она опубликовала фото из своей квартиры. Да, работы предстоит немало, так как сейчас там просто бетонные стены. Но Бузова счастлива как никогда. Теперь она не будет жить на съемной квартире, куда она съехала после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

«Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 р, не стыдясь даже мыть лестничные пролёты … Купила себе квартиру мечты. До сих пор не могу поверить, что это случилось», — пишет певица в Инстаграме.

Она пояснила, что для нее это знаковое событие. Кому-то покажется вполне обыкновенным, когда звезда, зарабатывающая миллионы только на одном Instagram, покупает недвижимость. Но Ольга поясняет, что это далось ей непросто. Первые деньги она потратила на покупку жилья для мамы, да и организация туров, записи треков и съемки клипа «съедали» много денег. Но теперь есть то, что никто не отнимет – свое «гнездышко».

С Бузовой уже согласован дизайн-проект, к реализации которого приступят уже на следующей неделе. Певица показала кадры из квартиры, где видно, что уже нанесена разметка.

Интересно, что Ольга Бузова, по версии журнала Forbes, стала самой популярной звездой шоу-бизнеса России. За год она заработала 2.7 млн $. Она сохранила за собой 2-ю строчку из топ-40 самых успешных звезд России до 40 лет. 1-е место – также за Хабибом Нурмагомедовым, а вот 3-ю строчку занял Егор Крид, вытеснив оттуда хоккеиста Александра Овечкина.

Напомним, что в браке с Тарасовым Бузова купила роскошный дом. Звезда «Дома-2» вложила много ресурсов, чтобы сделать из дома уютное гнездышко. Но после развода осталась ни с чем, а в том доме стала жить новая жена футболиста – Анастасия Костенко. Сейчас Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном. Они уже рассуждали о свадьбе, но по факту неизвестно, когда это будет и состоится ли. Но фанаты могут порадоваться за Олю. В этот раз никто не заберет ее недвижимость.