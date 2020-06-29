Турция намерена повысить налоги на более чем 400 импортных товаров

Отмечается, что Турция повысит налоги на импорт различной бытовой техники, предметов роскоши, строительного оборудования, сельскохозяйственной техники, а также изделий из железа и стали. По данным T24, дополнительные таможенные пошлины уже были установлены на примерно 1 тыс. промышленных товаров, начиная от электроники до текстильных товаров.

Надо сказать, что Турция введёт импортные пошлины на товары до 20% до конца сентября.

Кроме того, таможенный налог в Турции в размере 18% взимается за товары, прибывающие из стран Европейского Союза, и 20% за товары из стран, не входящих в ЕС.