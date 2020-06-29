Кто такие общественные наблюдатели и что они думают о голосовании по поправкам в Конституцию

1 июля в России пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. При проведении такой процедуры, будь то в здании на избирательном участке, во дворе или вообще на дому, присутствуют независимые наблюдатели. Многие относятся скептически к такой общественной нагрузке. Поэтому altapress.ru решил рассказать, в чем заключается работа таких добровольцев.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

Если объяснять очень просто, то скажем так — бщественный наблюдатель следит за порядком проведения голосования. Наблюдатели имеют право лицезреть за самой процедурой голосования, следить за составлением итоговых протоколов, вести съемку и видео процесса голосования и подсчета голосов.

Общественникам даже разрешено делать посты в социальных сетях с места голосования, там наблюдатели отчитываются о своей работе. И, естественно, писать жалобы — если кто-то нарушает законную процедуру.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

Алевтина Дятлова,

общественный наблюдатель, член общественной палаты Алтайского края:

Работаем мы с 25 июня, с 8 утра и до 8 вечера. Конечно, устаешь немного к концу 12-часового рабочего дня, но мне нравится. Мне было интересно получить такой опыт — я еще не участвовала в голосовании в таком статусе. Мне важно следить за тем, чтобы все было чисто, честно и безопасно.

Также наблюдатели помогают следить за соблюдением всех санитарных норм: дистанция, маски, дезинфекция рук. Говорят, никто из участников голосования от средств индивидуальной защиты не отказывался — все относятся к дезинфекции с пониманием.

Вообще, независимым наблюдателем может быть каждый, за исключением прокуроров, судей, депутатов, а также людей, занимающих высшие выборные должности или быть в непосредственном подчинении у таких лиц.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

По словам Ирины Акимовой, председателя избирательной комиссии Алтайского края, более 95% от общего числа наблюдателей региона — члены общественных палат. Всего 28 июня за порядком голосования следили свыше 4 тыс. человек.

Наблюдатели расспрашивают избирателей о качестве процедуры, нет ли у них каких-то замечаний. Кто-то из общественников работает на «горячей линии» голосования.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

Татьяна Величко,

наблюдатель, член общественной палаты Алтайского края, куратор «горячей линии» голосования:

На горячую линию сегодня было 576 обращений. В основном какие? Просят сообщить номер участка, где есть придомовые пункты голосования. Кто-то консультируются по поправкам — за что голосуем, на что обратить внимание. Еще один распространенный вопрос — если кто-то не имеет регистрации, то как поступить. Криминальные сигналы, из ряда вон выходящие — за все дни голосования не прозвучало. Вообще вариант недельного голосования мне очень нравится. Есть разбег. Хочется, чтобы все было достойно — значит, по-достойному мы должны и свой голос отдать. А наблюдатели за этим проследят.

Общественные наблюдатели продолжат свою работу до 1 июля включительно и будут следить за прозрачностью и точноым исполнением подсчета голосов.

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