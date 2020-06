Голливудские студии построены на крови младенцев — Мэл Гибсон

Американский киноактёр Мэл Гибсон критикует и Голливуд, и нравы американского истеблишмента — жёстко и необычно. По сути, он обвиняет значительную часть американской элиты в ритуальном сатанизме (до этого похожее страшное признание сделал другой известный американский актер Джим Керри http://monomah.org/archives/9554 — ред.). За это он был внесен в 2006 году руководством «творческого мира» США в черный список.

С тех пор актёр работает вне системы.

Гибсон появился в прайм-тайм британского канала BBC, в шоу Грэхема Нортона, в пятницу 19 января (для православных это праздник Крещения Господня), где ответил на вопросы гостей: http://www.wuc-news.com/2018/01/mel-gibson-hollywo…Судя по тексту англоязычного источника, это произошло « в зеленой комнате за кулисами» сразу после шоу: http://www.exposinggovernment.com/2017/12/22/mel-gibson-hollywood-elites-kill-innocent-children-drink-their-blood/

Можно ли ему верить?

Скорее всего, можно. В своём разоблачении Гибсон во всеуслышание заявил об эпидемии паразитов, которые контролируют Голливуд и лично участвуют в детских жертвоприношениях и педофилии: «каждая студия в Голливуде куплена и оплачена кровью невинных детей , — заявил он, добавив, что: «самая ценная валюта в Голливуде – это кровь младенцев… ключевые игроки в кинобизнесе получают адреналин от этого процесса и наслаждаются от того, что нарушают запреты”.

«У них есть вопиющее пренебрежение к обычным людям. Уничтожение жизни людей – это просто игра для них – чем больше они могут причинить боль, тем лучше ощущения. Дети для них просто еда. Они пируют на боли и страхе, и чем моложе, тем лучше».

А дальше следует фраза, которую следует выделить особо: «Эти люди следуют своей религии и используют ее для морального руководства». Какая религия в человеческом обществе оправдывает каннибализм и человеческие жертвоприношения? Этот вопрос должен задать себе каждый из нас.

— Сатанизм?

— Конечно! Но не только он. Вспомним дела о ритуальных убийствах, которые широко известны в русскоязычной литературе.

«Они выполняют сакральные обряды, которые у обычных людей вызовут приступы тошноты, и полностью находятся в противоречии с моралью, которая связывает большинство патриотических американцев. Самое плохое во всем этом: это секрет полишинеля в Голливуде и все хотят участвовать в этом». (На эту очень тяжелую тему снят очень своевременный документальный фильм Галины Царевой под названием «Спрут» — ред.)

“Это трудно понять, я знаю, и мне жаль, что я тот, кто раскрыл вам глаза, но Голливуд – это смертельная узаконенная вотчина педофилов. Они используют детишек, чтобы реализовать свои страшные больные фантазии. Они забирают этих детей из-за их энергии и насыщаются их кровью. Они не делают это милосердно, сначала они вводят их в состояние ужаса, прежде чем принести их в жертву“.

«Чем невиннее дитя, тем лучше для них. Что это значит? Они не делают это как какую-то форму художественного выражения: они просто пьют кровь детей и едят их плоть, потому что они думают, что это дает им какую-то «жизненную силу». Чем больше ребенок психически и физически страдает, когда умирает, тем больше он дает им дополнительной жизненной силы». (Эти сатанинские ритуалы призваны «накормить» психической энергией демонов, а те нелюди, которые исполняют их, пьют кровь, которая насыщается вследствие нечеловеческих страданий ребенка АДРЕНОХРОМОМ — мощным наркотиком, который, помимо «прихода», дает еще мощное «омоложение» организма — ред.)

«Голливуд пропитан невинной детской кровью. Указания на педофилию и каннибализм всегда были, но в течение многих лет они были недоказуемыми, таинственными или символическими. Я был знаком с этой практикой с начала 2000-х годов, и мне угрожали серьезные последствия, если я когда-нибудь расскажу об этом. Я имею в виду не только мою карьеру, я имею в виду, что моя жизнь будет под угрозой, жизнь моей семьи будет в опасности. Я могу говорить об этом только сейчас, когда эти люди, руководители отрасли, все уже мертвы теперь».«Дети похожи на «премиальную валюту» и имеют более высокую ценность, чем все, о чем вы можете только подумать. Они буквально торгуют этими детьми, как валютой за услуги, роли в фильмах, откаты …»

По словам Гибсона, эти жуткие преступления (педофилия, детоубийства, каннибализм и ритуальные жертвоприношения) появилось не в последние годы, они имеет древние и совсем не американские корни. «Если вы исследуете это явление, вы найдете скрытые факты в тени любой мрачной эпохи в истории. Эти темные, многомерные оккультные практики были использованы в тайных обществах на протяжении сотен лет. Голливуд используется это для социального программирования и контроля сознания, и их послание проецируется в психику американского народа…».

В том, что сказал известный американский актёр, чётко описаны ритуалы сатанинского человеческого жертвоприношения. Указано и на то, что о существовании тайной структуры сатанистов в Голливуде знают очень многие – но молчат! Тем временем, оккультные силы Голливуда используют свои огромные ресурсы «для социального программирования и контроля сознания американского народа». Надо сказать, очень успешно используют.

Ключевой вопрос – возбудит ли после этого администрация Трампа и ФБР расследование по факту свидетельского показания на производство в Голливуде ритуальных убийств, или власти США всё спишут это на творческую экстравагантность Гибсона?

