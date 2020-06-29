Советские вирусологи 1950-х предсказали стратегию борьбы с коронавирусом

Семейная пара московских вирусологов в 1950-х годах проверила одну вакцину на собственных детях. Обнаруженный ими побочный эффект дает новую надежду на защиту от коронавируса.

Москва — Для мальчиков это было просто сладкое лакомство. Но для их родителей, видных ученых-медиков, произошедшее в тот день в 1959 году в их московской квартире было жизненно важным экспериментом, способным спасти бесчисленное множество людей. И подопытными кроликами они сделали своих собственных детей.

«Мы как бы выстроились в шеренгу», — вспоминает доктор Петр Чумаков, которому в то время было семь лет. — И каждому из нас родители положили в рот по кусочку сахара с ослабленным вирусом полиомиелита. Это была одна из первых вакцин против страшной болезни. Я ел ее из рук своей матери«.Сегодня эта самая вакцина вновь привлекает к себе внимание ученых, в том числе, этих братьев, которые стали вирусологами. Она может стать оружием против нового коронавируса, о чем свидетельствуют, в частности, данные исследований их матери доктора Марины Ворошиловой.

Доктор Ворошилова установила, что живая полиомиелитная вакцина имеет неожиданный положительный эффект, который, как оказалось, весьма актуален для нынешней пандемии. Получавшие эту вакцину люди в течение месяца и более не болели другими вирусными заболеваниями. Она решила давать полиовакцину своим сыновьям каждую осень.

Сейчас некоторые ученые из ряда стран проявляют неподдельный интерес к применению существующих вакцин в других целях. Одна из них — с живым полиовирусом, а вторая — от туберкулеза. Они хотят понять, не повысят ли эти вакцины сопротивляемость организма коронавирусу хотя бы временно. Среди этих ученых есть и русские вирусологи, использующие многолетний опыт изучения вакцин и знания тех исследователей, которые, не страшась насмешек и обвинений в безумии, экспериментировали на себе.

Эксперты считают, что к этой идее надо относиться с большой осторожностью — как и ко многим другим предложениям по борьбе с пандемией.

«Будет гораздо лучше, если мы получим вакцину, дающую специфический иммунитет», — сказал в интервью по телефону доктор Пол Оффит (Paul A. Offit), работающий профессором на медицинском факультете им. Перельмана Пенсильванского университета, и в соавторстве изобретший вакцину против ротавируса. Все преимущества перепрофилированной вакцины, добавил он, недолговечны и неполноценны по сравнению со специально созданной вакциной.

Однако доктор Роберт Галло (Robert Gallo), ставший одним из главных сторонников проверки полиовакцины на предмет борьбы с коронавирусом, сказал, что перенацеливание вакцин является «одной из самых популярных областей иммунологии». Доктор Галло, являющийся директором Института вирусологии человека при медицинском факультете Мэрилендского университета, заявил, что даже если ослабленный полиовирус даст иммунитет всего на месяц, это «поможет преодолеть кризис и спасти множество жизней».

Но на этом пути есть и риски.

Живую вакцину от вируса полиомиелита принимают миллиарды людей, и это привело почти к полной ликвидации данной болезни. Но в очень редких случаях используемый в вакцине ослабленный вирус может мутировать, принимая более опасную форму. Он вызывает полиомиелит и заражает других людей. Риск паралича составляет один на 2,7 миллиона вакцинаций.

По этой причине государственные органы здравоохранения заявляют, что когда тот или иной регион искоренит возникающий естественным путем полиомиелит, ему следует отказаться от регулярного применения оральной вакцины, как это сделали США 20 лет тому назад.В этом месяце Национальный институт аллергических и инфекционных болезней отложил исследование, которое запланировал институт доктора Галло, клиника Кливленда, Университет Буффало и Комплексный онкологический центр Розуэлл-Парк, чтобы на медиках протестировать эффективность живой полиовакцины против коронавируса. Институт в качестве причины назвал небезопасность такого исследования, отметив, что полиовирус может попасть в водопровод и заразить других людей. Об этом рассказали ученые, знакомые с планом исследования. Пресс-секретарь Национального института аллергических и инфекционных болезней от комментариев отказался.

Но другие страны идут вперед. Испытания противополиомиелитной вакцины начались в России, и планируются в Иране и Гвинее-Бисау.

Специфическая вакцина от коронавируса должна готовить иммунную систему к борьбе именно с этим вирусом. В настоящее время в мире разрабатывается более 125 возможных вариантов.

В перепрофилированной вакцине, в отличие от специфической, используются живые, но ослабленные вирусы или бактерии, которые стимулируют врожденную иммунную систему на борьбу с патогенами в целом, по крайней мере, временно.

В первой полиовакцине, созданной американцем Джонасом Солком (Jonas Salk), использовался «неактивированный» вирус, то есть, частицы убитого вируса. Прививку надо было делать инъекционно, а это препятствовало иммунизации в бедных странах.

Когда такую вакцину стали широко внедрять в 1955 году, доктор Альберт Сейбин (Albert Sabin) испытывал принимаемую орально вакцину, в которой применялся живой, но ослабленный полиовирус. Однако в США, где уже широко использовалась вакцина Солка, власти не желали идти на риск и проводить испытания с живым вирусом.

Доктор Сейбин передал три штамма своего ослабленного вируса семейной паре советских вирусологов — основателю Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Михаилу Чумакову (сейчас этот институт носит его имя) и Марине Ворошиловой.

Доктор Чумаков привил себя, но это лекарство предназначалось в основном для детей, и проверять его надо было на детях. Поэтому он вместе с женой дали вакцину своим сыновьям, а также племянникам и племянницам.

Этот эксперимент позволил Чумакову убедить высокопоставленного советского руководителя Анастаса Микояна расширить испытания. В итоге это привело к массовому производству оральной полиомиелитной вакцины, которая используется во всем мире. Соединенные Штаты начали оральную вакцинацию от полиомиелита в 1961 году, когда безопасность вакцины была доказана в СССР.

«Кому-то надо быть первым, — рассказал в интервью доктор Петр Чумаков. — Я никогда не возмущался. Я думаю, это очень хорошо, когда у тебя такой отец, который полностью уверен в правильности своих действий, уверен в том, что не причинит вреда своим детям».

По его словам, мать с еще большим энтузиазмом отнеслась к проверке вакцины на мальчиках.

«Она была абсолютно уверена, что бояться нечего», — сказал Чумаков.

То, что много лет назад заметила Ворошилова, вызвало новый интерес к оральной вакцине.

Обычно в организме здорового ребенка имеется более десятка респираторных вирусов, которые не вызывают никаких заболеваний или делают это очень редко. Но сделав детям прививки от полиомиелита, она не смогла найти у них ни один такой вирус.

В период с 1968 по 1975 год в Советском Союзе под руководством Ворошиловой было проведено масштабное исследование с привлечением 320 000 человек. Ученые выяснили, что у людей, прошедших вакцинацию, в том числе, от полиомиелита, снижается смертность от гриппа.

Ворошилова получила признание в СССР за то, что продемонстрировала связь между вакцинацией и общей защитой от вирусных заболеваний, которая стимулируется иммунной системой.

Работа Ворошиловой и Чумакова определенно повлияла на склад ума и на здоровье их сыновей. Все они не только стали вирусологами, но и занялись испытаниями на себе.

Сегодня Петр Чумаков является ведущим ученым в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук и соучредителем кливлендской компании, которая занимается лечением рака вирусами. Он создал около 25 вирусов для борьбы с опухолями. По его словам, все эти вирусы он испытал на себе.

Сейчас он принимает выращенную в своей лаборатории противополиомиелитную вакцину как возможное средство защиты от коронавируса.

Молекулярный биолог Илья Чумаков занимается секвенированием генома человека во Франции.

Алексей Чумаков, которые еще не родился, когда родители экспериментировали на братьях, большую часть своей карьеры проработал в Лос-Анджелесе в медицинской центре Сидарс-Синай, занимаясь онкологическими исследованиями. Работая в Москве, он создал вакцину от гепатита Е, которую сначала проверил на себе.

«Это старая традиция, — сказал Чумаков. — Инженер должен стоять под мостом, когда по нему везут первый тяжелый груз».Доктор Константин Чумаков работает заместителем директора Офиса по изучению и анализу вакцин Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое будет участвовать в утверждении вакцин против коронавируса для применения в Америке. Недавно он в соавторстве с доктором Галло и другими учеными написал в журнале «Сайнс» статью в поддержку исследований по перепрофилированию существующих вакцин.

Давая интервью, Константин Чумаков сказал, что не помнит, как ел кусочки сахара в 1959 году, потому что ему было всего пять лет. Однако он одобряет эксперимент своих родителей, называя это шагом к спасению бесчисленного количества детей от паралича.

«Они поступили правильно, — сказал Чумаков. — А сейчас наверняка зазвучали бы вопросы типа «Есть ли у вас разрешение от комиссии по этике?»

С участием Олега Манцева.