Поки учні навчались дистанційно в місті на Волині ремонтували школи. ФОТО

На виконання плану Ківерцівської міської ради про проведення поточних ремонтів у закладах загальної середньої освіти та вимоги Ківерцівського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області щодо дотримання протипожежних заходів, по всіх школах громади було демонтовано облицювальну вагонку на шляхах евакуації.

Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.

В період відсутності дітей зумовленого карантинними заходами, у навчальних закладах проведено поточні ремонти коридорів, класних кімнат, актових залів. Кошти на ремонт виділені Ківерцівською міською радою.

Приємно відзначити, що у ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 м.Ківерці ремонт шкільних приміщень здійснювався силами технічного персоналу, а у Ківерцівській експериментальній школі – педагогічними та технічними працівниками. Будівельні матеріали надані гуманітарним відділом Ківерцівської міської ради, а сам ремонт проводився згідно цивільно-правових угод, що дало змогу значно здешевити роботи.

У навчальних закладах №3, №4 м.Ківерці та Ківерцівській гімназії ремонтні роботи проводили ФОП Петрук Олександр та ТОВ «К’Юстандарт» в особі директора Кікавського Юрія.