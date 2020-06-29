РБК: лимит овердрафта по дебетовым картам снижен

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Российские банки резко сократили средний лимит овердрафта по дебетовым картам. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».

Уточняется, что это произошло на фоне пандемии коронавируса.

Согласно имеющимся данным, за май лимит снизился до 20,4 тыс. руб. Такой показатель на 38,8% ниже апрельского и на 60% — мартовского.

Кроме того, в период с марта по май количество выданных карт с данной опцией сократилось в 20 раз. Так, к началу лета в обороте в России находились 903 тыс. карт с опцией овердрафта.

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