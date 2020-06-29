Стало известно, когда откроются кинотеатры

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Кинотеатры в России откроются 15 июля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«С 15 июля открываются кинотеатры», — сказал Чернышенко.
Кинотеатры закрылись с середины марта, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.
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