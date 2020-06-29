На участке БКК открыли движение: стройка перешла к завершающему этапу

На участке Большого казанского кольца под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе до улицы Борисковской открыли движение по временной схеме. Это позволило строителям приступить к завершению работ на первом этапе БКК, сообщает пресс-служба минтранса РТ.

На прошлой неделе были проложены трамвайные пути, начали устанавливать водоотводные лотки. Заасфальтированы тротуары на площади 665 кв. метров. Начата разборка дорожной одежды на улице Тульской вдоль подпорной стены №3 путепровода.

Напомним, работы на участке первого этапа Большого казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Борисковской протяженностью 800 м стартовали в июле прошлого года. Здесь строятся четырехполосная дорога, путепровод длиной 110 м над Фермским шоссе и надземный пешеходный переход. Запустить движение по этому участку планируется к 100-летию ТАССР — 30 августа.