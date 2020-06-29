На участке БКК открыли движение: стройка перешла к завершающему этапу

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На участке Большого казанского кольца под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе до улицы Борисковской открыли движение по временной схеме. Это позволило строителям приступить к завершению работ на первом этапе БКК, сообщает пресс-служба минтранса РТ.

На участке БКК открыли движение: стройка перешла к завершающему этапу

На прошлой неделе были проложены трамвайные пути, начали устанавливать водоотводные лотки. Заасфальтированы тротуары на площади 665 кв. метров. Начата разборка дорожной одежды на улице Тульской вдоль подпорной стены №3 путепровода.

На участке БКК открыли движение: стройка перешла к завершающему этапу

Напомним, работы на участке первого этапа Большого казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Борисковской протяженностью 800 м стартовали в июле прошлого года. Здесь строятся четырехполосная дорога, путепровод длиной 110 м над Фермским шоссе и надземный пешеходный переход. Запустить движение по этому участку планируется к 100-летию ТАССР — 30 августа.

На участке БКК открыли движение: стройка перешла к завершающему этапу