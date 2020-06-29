Посол назвал слухи о болезни Ким Чен Ына не имеющими подтверждений

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KRT/AP

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что слухи о болезни лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не имеют под собой никаких оснований. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эти слухи «никакой почвы под собой не имеют».

Кроме того, Мацегора отметил, что нет оснований считать, что сестру лидера КНДР Ким Ё Чжон готовят не его место.

Слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ын начали появляться на фоне его долгого отсутствия на публике и обострения отношений КНДР с Южной Кореей.

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