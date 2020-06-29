Любимец фортуны: Самый везучий и сильный знак Зодиака

Если вы подумали, что это Овен, то ошибаетесь! Есть и другие знаки, которые отличаются своей силой, однако один особенно выделяется на фоне остальных.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 230 Опубликовано 29.06.2020

Если вы подумали, что это Овен, то ошибаетесь! Есть и другие знаки, которые отличаются своей силой, однако один особенно выделяется на фоне остальных.

Может быть, это звучит странно, но Рак также является одним из самых сильных знаков, особенно когда речь заходит о его доме и семье.

Весы демонстрируют спокойствие, когда в чем-то нуждаются, никогда не отступают. Их сила заключается в умении стойко добиваться поставленной цели.

Секрет успеха Стрельца состоит в том, что он, несмотря на все свои неудачи, всегда находит силы начать все сначала. Он силен, как Феникс, который снова и снова восстает из пепла.

Многие считают, что Козерог – самый сильный знак в Зодиакальном круге, но это не совсем так. Хотя он является хорошим дипломатом и стратегом, но теряет свою хватку, когда дело доходит до скрытых эмоций. Это правда, что он может преодолеть все испытания, вынослив и настойчив, однако Козерог настолько сильно жаждет успеха и карьерных высот, что это становится его слабым местом.

Сила Скорпиона заключается в умении быстро восстанавливаться после неудач и в его страстности. Это не только один из самых сильных астрологических знаков, но и самый мистический. Люди, родившиеся под этим созвездием, обладают магнетическим и проницательным взглядом.

Хотя Скорпион является фантастическим знаком, все же самым сильным и счастливым знаком считается огненный Лев. Ему доступны для понимания многие вещи в этом мире. Правильная сторона – это та, которую он сам выбирает, и Вселенная для него вовсе не является загадкой. Ее центр всегда располагается именно там, где находится Лев вместе со своей свитой, которая восхищенно аплодирует ему. Все, чем бы ни занимался представитель этого знака, он делает с большим вкусом и одновременно очень театрально. Он падок на лесть, что является его единственным слабым местом. Обычные вещи ему не интересны. В этой жизни он хочет получать только все самое лучшее.

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