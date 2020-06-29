Счетчики импульсов: для чего нужны и как работают

Счетчик импульсов – устройство, выполняющее подсчет импульсов, поступающих от концевых выключателей, кнопок, выключателей и прочих аппаратов. Это современный модуль автоматики, обеспечивающий при достижении заданного количества импульсов включение/выключение цепей, управляющих внешними объектами. Он является неотъемлемым узлом электронных часов, таймеров, микропроцессоров, всевозможных приборов цифровой техники. Также цифровой счетчик импульсов может работать совместно с другими устройствами –герконами, бесконтактными и другими типами датчиков.

Назначение счетчиков импульсов

Основой счетчиков импульсов являются триггеры, имеющие счетный вход. Функцию датчика может выполнять механический прерыватель, энкодер или бесконтактный индуктивный датчик. Предназначены такие счетчики для:

управления исполнительными механизмами при помощи одного или нескольких дискретных выходов;

вычисления общей выработки за разные промежутки времени – сутки, неделю, месяц и более;

подсчет импульсов от измерительных датчиков с их последующим пересчетом в определенные единицы – литры, килограммы, штуки и т.д.

Счетчики импульсов используются с разными целями. С их помощью может производиться подсчет количества зашедших и вышедших людей, выполняться работа и запуск отдельных функций транспортера с размещенной на нем продукцией, осуществляться подсчитывание количества оборотов двигателя и т.д.

Существуют различные классификации импульсных счетчиков, обладающие определенными характеристиками. Устройства с возможностью прямого обратного или реверсивного счета можно подобрать на сайте компании «ТЕКО». В них предусмотрена защита от короткого замыкания и имеется самовосстанавливающий предохранитель.

Принцип работы счетчика импульсов

Работают рассматриваемые модули следующим образом. На лицевой панели прибора имеются кнопки, с помощью которых оператор задает требуемое количество импульсов. Это значение вносится в энергонезависимую память и высвечивается на индикаторе. При подаче вешнего импульса происходит уменьшение или увеличение значения счетчика на 1 единицу, которое выводится на индикатор. В случае совпадения сосчитанного количество с заданным значением срабатывает встроенное реле и его контакты переключаются. Если подается сигнал на сброс, счетчик обнуляется и реле переключается обратно. Для обратных и реверсивных счетчиков характерен счет от изначально заданного значения до 0.

При выборе счетчика импульсов следует учитывать несколько важных нюансов. Так, нужно обратить внимание на количество входов и выходов, степень защиты, напряжение питания, рабочую температуру, допустимый уровень напряжения на выходе и другие характеристики модуля.