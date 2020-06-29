Онколог назвала кожные симптомы, которые могут свидетельствовать о раке

Фото: tvs.plНа любые серьезные нарушения в организме первой реагирует именно кожа, поэтому очень важно регулярно осматривать её и обращать внимание на малейшие изменения. Елена Смирнова, врач-онколог, рассказала, какие изменения могут свидетельствовать об онкологии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Неким «колокольчиком» являются кондиломы. Именно появление этих образований может говорить о том, что в организме начало разрастаться злокачественное образование.На начальных стадиях кондиломы не причиняют никакого дискомфорта и даже могут быть незаметными. Однако это не значит, что в организме не протекают смертельно опасные процессы. Кондиломы возникают, когда в тело попадает вирус папилломы. Как известно, этот вирус в большинстве случаев приводит к раку шейки матки. Кондиломы представляют собой маленькие заостренные образования телесного цвета, напоминающие бородавки. Возникают они в области ануса, половых органов и даже на языке. Со временем небольшие образования срастаются и образуют одну большую бородавку.Частые симптомы кондиломы: дискомфорт в анусе;

боль, пощипывание или жжение после испражнения;

зуд в анусе или возле него;

воспаления, связанные со скоплением бактерий и грибков на образованиях;

отек;

кровотечения и выделение гноя;

болевые ощущения во время ходьбы или даже во время ношения облегающей одежды. Заражение вирусом папилломы происходит, как правило, при незащищенном половом контакте. Как только у человека ослабляется иммунитет, заболевание сразу же активизируется. Наросты – это только симптомы, поэтому избавляться от них в домашних условиях не только бесполезно, но и опасно. Доктор Смирнова рекомендует сразу же идти к врачу. Сам вирус уничтожить не получится (он остается на всю жизнь), кондиломы же удаляются лазером, или проводится операция с анестезией.