В Исландии за 10 дней произошло около 4.5 тысяч землетрясений

19 июня в Исландии началась сейсмическая активность, которая переросла в непрекращающиеся рои землетрясений. Сейсмологи уже насчитали 4,5 тысячи толчков, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Сейсмическая активность наблюдается в одной точке и происходит короткими волнами, то есть непродолжительные толчки регулярно случаются в определенном районе. Согласно заявлениям экспертов, такая картина может сохраняться на протяжении даже не недель, а месяцев.Сейсмографы начали резко сигнализировать об изменившейся обстановке 19 июня в области деревни Сиглуфьордур, которая находится на северо-востоке Исландии. Именно здесь были зарегистрированы одни из самых сильных толчков. Ученые насчитали их больше тысячи, максимальная магнитуда не превысила 5 баллов. Следит за обстановкой Исландское метеорологическое бюро. Оно сообщило, что был один толчок силой 5,8 балла 21 числа. Известно, что землетрясения ощущали почти все граждане, проживающие на севере страны. Эксперты не исключают, что в ближайшее время ситуация может обостриться.Стоит отметить, что землетрясения начались почти сразу после того, как ученые предположили новое извержение вулкана под названием Гримсвотн, который находится на юге государства. Последний раз выброс пепла происходил весной 2011 года. Специалисты отмечают, что это совпадение: из-за отдаленности активность вулкана не могла спровоцировать толчки на севере.Пока что людям ничего не угрожает, но ситуация может измениться в любой момент. Нет технологий, которые позволили бы спрогнозировать землетрясения. Власти призывают граждан быть готовыми к любому повороту событий. Опасны толчки, сила которых равна или превышает 7 баллов. Всё, что ниже, может привести только к пошатыванию предметов на стенах и падению плохо закрепленных вещей.