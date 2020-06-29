Недалеко от Земли обнаружены две скалистые планеты с атмосферой

Не так давно астрономы открыли несколько скалистых планет, которые вращаются вокруг ближайшей к нам звезды. Космические тела оказались массивнее по сравнению с Землей, и на них может быть атмосфера, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Низкая активность звезды является гарантом того, что планеты не получают смертельные дозы энергии, следовательно вред живым организмам, если они там имеются, не наносится. По словам Сандры Джефферсон, астронома из Геттингенского университета в Германии, была обнаружена идеальная звезда GJ 887, которая позволит детально изучить планеты этой звездной системы. Находится звезда почти в 11 световых годах от нас (созвездие Piscis Austrinus). Красный карлик является наиярчайшим объектом, который можно видеть с Земли. Одна из планет больше нашей в четыре раза и делает оборот вокруг своего светила за 9 суток. Вес другой планеты больше в 7,6 раз, она совершает оборот за 22 дня. Объекты находятся слишком близко к звезде, поэтому на них вряд ли имеется вода. Учёными были получены некоторые сигналы, что планет всего три. Все они каменистые и могут иметь атмосферу, как на Земле. Ученые еще раз убеждаются, что даже самые малые звезды обладают своими планетами. Обнаруженная система находится близко к Солнечной, поэтому у астрономов имеется реальный шанс детально изучить все процессы и точно определить, возможна ли там жизнь. Многие ученые сходятся во мнении, что звезда была спокойной далеко не всегда, поэтому даже простейших организмов на планетах может не быть.