Руководство барнаульского спорткомплекса прервало подпольный турнир мини-футболу

Соревнования собрали не так уж мало людей

На поле барнаульского спортивного комплекса «Победа» 28 июня начался турнир по мини-футболу. Правда, закончить соревнования пришлось в тот же день: руководство спорткомплекса, заметив нарушения действующих в регионе ограничений, назвало происходящее безобразием и тут же расторгло договор аренды. Об этом пишет «Алтапресс».

Турнир по мини-футболу решила провести организация Soccer 22. Судя по всему, принять участие в соревнованиях планировало 10 команд. Для этих целей было арендовано футбольное поле «Победы». 28 июня должны были пройти первые пять матчей. Организаторы даже публиковали фотографии с игр в соцсетях.

Однако продолжить турнир не удалось. В тот же день на территорию комплекса приехал директор «Победы» Сергей Квасов. По его словам, он был поражен творившемся «безобразием». «Когда подписывался договор аренды, мы предполагали, что это будут тренировки по всем установленным правилам. Оказалось иначе», — прокомментировал Квасов. Он объяснил, что договор аренды уже был разорван, и организатором, соответственно, пришлось прекратить соревнования.