Друг Заворотнюк рассказал, когда у нее начала развиваться болезнь

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что она проходила обследование перед очередной беременностью. Он подчеркнул, что никаких патологий в ее организме не выявили.

— За год до беременности Настя прошла в элитном медцентре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла ей забеременеть. Она прошла всех врачей, никаких опухолей на тот момент не было обнаружено, — приводит слова источника портал Popcake.

Друг актрисы добавил, что болезнь выявили после родов. Она стремительно прогрессировала, поэтому знаменитости пришлось использовать гормональную терапию в качестве лечения. Это могло привести к ухудшению здоровья Заворотнюк.

После появления на свет дочери Милы здоровье актрисы резко ухудшилось, а после врачи обнаружили опухоль. Заворотнюк сразу же начали лечить и назначили курс химиотерапии.

В недавнем времени Анастасии провели операцию и, по имеющимся данным, сейчас она находится дома, чувствует себя хорошо и идет на поправку. Все поклонники Заворотнюк очень сильно переживают за свою любимую «прекрасную няню» и надеются, что совсем скоро она сможет окончательно выздороветь и сыграть новые роли в кино.

В сентябре 2019 года СМИ опубликовали данные о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Позже сообщалось, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.