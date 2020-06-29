«Мистификация по теме России»: разведка США опровергла статью NYT

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James Mackenzie/Reuters

Американская разведка опровергла информацию газеты The New York Times о том, что Россия предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство военнослужащих США, сообщил глава Белого дома. Ранее Дональд Трамп говорил, что не получал сведений о подобных нападениях и заинтересовался личностью источника, предоставившего такую информацию газете.

Разведка США назвала недостоверными сведения, что Россия предлагала афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих, написал в Twitter американский президент Дональд Трамп.

«Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация по теме России, которую устроила лживая газета The New York Times, чтобы очернить республиканцев», — добавил глава государства.

Накануне Трамп написал в своем Twitter, что ему не сообщали о подобных нападениях на американские войска в Афганистане. По его словам, все отрицают сведения, представленные в статье The New York Times.

Более того, он отметил, что на американские войска в Афганистане вообще «особо много не нападали».

Глава Белого дома призвал NYT раскрыть свой анонимный источник и не заниматься «вбросами». Он выразил мнение, что на самом деле источника у журналистов в принципе не было, и они сами его выдумали.

Тот факт, что Трампа никто не информировал о «секретных операциях» Москвы на афганском направлении, подтвердила пресс-секретарь администрации американского президента.

Газета The New York Times 26 июня выпустила статью, в которой было указано, что некое подразделение российской военной разведки предлагало боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане, в том числе и на американских. По информации издания, американские спецслужбы представили Трампу соответствующие данные «несколько месяцев назад», а Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ) обсуждал эту тему в конце марта.

Журналисты отметили, что сведения о возможном вознаграждении со стороны Москвы были получены, в частности, в ходе допроса захваченных афганских боевиков. При этом источники NYT не уточнили детали российских операций, например, то, по какому принципу выбирались цели.

В статье отметили, что в последние месяцы Вашингтон рассматривает возможный ответ Москве: от отправки жалобы по дипломатическим каналам и требования прекратить враждебные действия до установления новых санкций.

После этой статьи сотрудники российских посольств в Вашингтоне и Лондоне начали получать угрозы. Диппредставительство РФ в США на своей Twitter-странице написало, что обвинения в статье «безосновательны и анонимны». Дипломаты прикрепили к этому сообщению скриншоты с угрозами, на одном из которых была ссылка на публикацию NYT с подписью «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов».

Российское посольство через Twitter призвало газету прекратить публиковать недостоверные новости, которые создают опасность для жизни.

Помимо того, дипломаты потребовали от американских властей принять эффективные меры по обеспечению своих обязательств согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. В статье 29 указано, что личность главы диппредставительства или члена дипломатического персонала представительства обладает неприкосновенностью. «Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство», — обозначено в конвенции.

Недостоверность размещенной американской газетой информации подтвердили и в самом радикальном движении «Талибан»*.

«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение», — говорится в заявлении официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

Он подчеркнул, что «Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели». По его словам, джихад, который длится 19 лет, ничем не обязан каким-либо органам разведки или иностранным государствам.

Муджахид допустил, что на самом деле цель этих сообщений — воспрепятствовать выходу войск США из Афганистана, а также ослабить и ввести в заблуждение «сторонников мира в Америке».

«Мы заверяем наш народ и весь мир, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием и не используется для продвижения иностранных целей», — подчеркнул глава террористической организации.

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