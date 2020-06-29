ВЦИОМ раскрыл данные экзитпола на голосовании по поправкам в Конституцию

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

В поддержку поправок в Основной закон страны высказались 76% россиян.

Это данные по тем, кто согласился отвечать на вопрос о том, как они проголосовали. Таковых из 163 124 опрошенных, по состоянию на вечер 28 июня, — 70,6%. При этом не стали отвечать социологам 29,4% выходящих с участков для голосования.

Таковы результаты экзитпола, опубликованные ВЦИОМ утром 29 июня, в понедельник.

Опрос проводился по заказу ЭИСИ.

Против поправок высказались 23,6%.

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