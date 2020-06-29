Китай введет визовые санкции против США

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Reuters

Китай введет визовые ограничения для официальных американских лиц, вмешивающихся в дела Гонконга, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Конечно, это новая мера. Мы приняли решение ввести визовые ограничения в отношении американских лиц, которые выступают с дурными намерениями в вопросе относительно Гонконга», — сказал Лицзянь.

Представитель отметил, что лица, в отношении которых будут введены санкции, «сами инстинктивно знают» об этом.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.

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