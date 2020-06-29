42 новых случая COVID-19 обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 431.

По данным оперативного штаба РТ, 1 новый случай завозной, остальные — контактные. 13 человек госпитализированы, 29 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровели всего 3 362 пациента, в том числе 53 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 137. Умерли всего 15 человек (число умерших за сутки не изменилось).

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 20, Набережные Челны — 7, Нурлатский район — 3, по два — в Высокогорском, Лаишевском и Нижнекамском районах. По одному случаю — в Аксубаевском, Арском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кайбицком и Рыбно-Слободском.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 1 человек, от 18 до 30 — 2, от 30 до 50 — 13, от 50 до 60 — 10, от 60 до 70 — 12, от 70 до 80 — 4.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 719 случаев заражения коронавирусом, из них 31,6% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 651 156 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 403 430 человек, умерли 9 166. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (782), Московская область (335), Ханты-Мансийский АО (277), Иркутская область (236), Санкт-Петербург (219), Нижегородская и Свердловская области (218 и 214 случаев соответственно).