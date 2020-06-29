Объяснен порядок новой выплаты на детей до 16 лет

Минтруд РФ разъяснил порядок перечисления новой выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.

Ранее был проработан технический алгоритм, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат.

Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей. Этот же подход и алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты.

Выплаты начинаются с 1 июля, о чем сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Напомним, 23 июня Президент России Владимир Путин заявил, что государство повторит июньскую выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка. В своём выступлении глава государства отметил, что те, кто по каким-то причинам не обращался за поддержкой, могут сделать это дистанционно или через отделения Пенсионного фонда.

Путин на совещании 11 мая объявил о новых мерах поддержки семьям с детьми. Глава государства заявил, что Россия может позволить себе дополнительные выплаты для семей с детьми.