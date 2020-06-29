Принято решение о дальнейшей судьбе самоизоляции в Новосибирске

25 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции сообщил, что режим повышенной готовности в связи с коронавирусом после 30 июня будет продлен. Отдельные ограничения, возможно, будут сняты, но о возобновлении работы ТЦ и общепита речь пока не идет.

По мнению некоторых экспертов, вторая волна коронавируса ожидается осенью, в традиционный сезон гриппа. Сохранение ограничительных мер в этом случае может помочь сдержать темпы распространения инфекции.

«Готовится решение о продлении режима повышенной готовности, — заявил глава Новосибирской области Андрей Травников. — Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится с 1 июля этого года Возобновление работы объектов, где предусмотрено массовое скопление посетителей и покупателей — торговых и развлекательных центров, кинотеатров, объектов общественного питания — все это будет в последнюю очередь, точно не с 1 июля, мы это продлим».

По словам губернатора, ситуация в регионе остается достаточно напряженной. Так, информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом 25 июня снова поставил Новосибирскую область в лидеры по смертности заболевших среди сибирских регионов. На текущий момент этот индекс составляет в области 1,5% и продолжает расти. Среднероссийский показатель на сегодня — 1,4%.

В то же время режим самоизоляции постепенно снижается — по словам Андрея Травникова, то, что сейчас происходит в регионе, уже трудно назвать самоизоляцией и правильнее было бы обозначить его «режимом повышенной готовности». Потому что большая часть учреждений и предприятий уже возобновила работу (так с 25 июня открылись МФЦ), но с соблюдением определенных мер предосторожности — социальная дистанция, масочный режим и т.д. Также было возвращено летнее расписание пригородного общественного транспорта.