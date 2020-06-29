Михаил Ефремов выступил с политическим заявлением

Актер Михаил Ефремов не считает себя оппозиционером несмотря на провокации со стороны журналистов. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Ранее адвокат Ефремова сообщал, что актеру звонят украинские журналисты с вопросом о политической подоплеке его уголовного дела, так как смертельная авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию РФ. В ответ Ефремов заявил, что «ни [президент России Владимир] Путин, ни кто-то другой» не просил его садиться за руль автомобиля.

«Он мне сказал: „Какая оппозиция? Я же актер, я же клоун. Мне что пишут, я то и говорю“», — поведал Пашаев. Ефремов подчеркнул, что ничего не имеет против Путина.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Артист стал виновником в смерти человека, погибшего в результате аварии. Многие уверены, что актер должен понести наказание по всей строгости закона.

Ранее сообщалось о том, что психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил о «смерти» Ефремова как творческой личности. По мнению медика, авария с участием актера, в которой погиб мужчина, поставила «большой и жирный крест» на репутации артиста.