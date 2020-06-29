Амнистия по уголовным делам в 2020 году остается под вопросом

Впервые о грядущих послаблениях чиновники заговорили еще в середине января текущего года, предложив в кратчайшие сроки рассмотреть возможность принятия постановления об амнистии. Чуть позже, когда на постсоветском пространстве уже вовсю бушевал коронавирус нового типа, с аналогичным предложением выступила коллегия адвокатов, призывающая последовать опыту европейских стран и как можно быстрее принять закон о досрочном освобождении, чтобы минимизировать вспышки Covid-19 в таких ограниченных пространствах, как колонии.Амнистия в 2020 году к 75-летию Победы, будет или нетВ 2020 году даже начали публиковаться списки тех категорий заключенных, которые имеют все шансы попасть под амнистию, поэтому все, кто зависел от этого вопроса, затаили дыхание в волнительном ожидании. И вдруг, словно гром среди ясного неба – 20 апреля Павел Крашенинников, возглавляющий комитет Думы по государственному строительству и законодательству, сообщил, что амнистия, приуроченная к 75-летию Победы, проводиться не будет.Объяснил решение чиновников один из их представителей довольно просто, сославшись на то, что великий праздник не может стать поводом для снятия ответственности за совершенные ранее преступления. Проще говоря, люди не должны думать, будто можно переступать черту, а потом выходить на свободу за чужие заслуги. И все бы ничего, да только такие акции проводились каждые 5 лет, начиная с 50-летнего юбилея, поэтому неожиданный отказ от них в 2020 году вызвал настоящий резонанс, особенно на фоне того, что в соседней Беларуси амнистия все-таки состоится (по крайней мере, 4 мая соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания РБ).

Масла в огонь подливают и независимые эксперты, которые считают, что отмена амнистии в РФ – решенное дело. К примеру, известный в определенных кругах российский юрист Марк Мина говорит, что не стоит надеяться на досрочное освобождения, ссылаясь на слова все того же депутата Крашенинникова.Тем не менее многие осужденные продолжают ждать, ведь недаром говорится, что надежда умирает последней. И если чиновники все-таки смилостивятся, то на амнистию смогут рассчитывать следующие граждане Российской Федерации и иностранцы, отбывающие наказание на территории государства:участники боевых действий, защищающие Отечество, а также лица, которые приравниваются к этой категории;воевавшие в Афганистане и в других странах на стороне Союза и России;лица, награжденные государственными наградами;лица, не достигшие полного совершеннолетия;участники ликвидации последствий техногенной катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк», а также сброса радиационных отходов в Течу;женщины, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети и инвалиды;беременные, при условии, что ранее ими не совершались преступные действия в отношении несовершеннолетних лиц;отцы-одиночки с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами;лица пожилого возраста (для женщин актуален рубеж в 50 лет, для мужчин – в 55);лица с инвалидностью I и II группы при условии диагностированной у них открытой формы туберкулеза;лица с диагностированной онкологией III и IV клинической стадии.