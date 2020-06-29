78 положительных тестов коронавирус одну смерть выявили Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 78 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Один пациент скончался, однако в качестве причины указан не коронавирус.

По данным за 28 июня, 78 жителей Алтайского края оказались инфицированы коронавирусом. Из них в Барнауле – 24 человека, в Бийске – 11, в Михайловском районе – 11, в Рубцовске – девять, в Зональном районе – три, по два в Алейском, Бийском, Курьинско, Топчихинском районах и в Новоалтайске. В Алейске, Белокурихе, Камне-на-Оби, Волчихинском, Егорьевском, Калманском, Красногорском, Павловском, Панкрушихинском, Смоленском районах – по одному человеку. При этом выздоровело 28 пациентов.

Также был зафиксирован один летальный исход. Случай отнесен к иным причинам смерти. Таким образом, за все время скончалось 72 человека, 33 – от COVID-19, 36 – по иным причинам, три случая находятся на экспертизе.

Всего в Алтайском крае было выявлено 3909 случаев коронавируса. Под меднаблюдением и на изоляции находятся 911 человек.