Более миллиона татарстанцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

В Татарстане по вопросу поправок в Конституцию РФ на сегодняшний день проголосовали 1 162 500 человек. Об этом сообщили в ЦИК РТ.

Напомним, голосование стартовало 25 июня. Всего на участках ждут 2,9 млн татарстанцев. Впервые реализована возможность проголосовать на открытом воздухе — в специально оборудованных автобусах, палатках. Такой способ выбрали 92 430 жителей республики.

Всего в Татарстане работают 427 избирательных участков на придомовых территориях. Вечером 30 июня все площадки под открытым небом закроют. 1 июля проголосовать можно будет только на стационарных участках и на дому.

К тем, кто не может прийти и проголосовать, члены избиркомов приезжают домой. Этой возможностью уже воспользовался 144 801 татарстанец.

«Общероссийское голосование в Татарстане идет активно с полным соблюдением мер безопасности», — заявил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.