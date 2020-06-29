Штат Миссисипи может поменять флаг

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Wilfredo Lee/AP

Законодательное собрание штата Миссисипи проголосовало по законопроекту об изменении флага штата. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, обе палаты собрания отдали свои голоса за законопроект.

Данная инициатива поступила на фоне протестов в США, связанных с движением против расизма. Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.

Поскольку идея о проведении референдума по данному вопросу была отклонена, то законодатели приняли решение самостоятельно.

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