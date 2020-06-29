«Волосы просто отпали!»: дочь Заворотнюк пострадала от рук недобросовестного мастера

24-летней дочери актрисы пришлось отрезать несколько сантиметров волос.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась подписчикам на неудачный поход в один из московских салонов красоты. Девушка призналась, что до сих пор находится в ужасе от неудачной бьюти-процедуры для волос, которую провел ей нерадивый мастер. В планах Анны было сделать окрашивание в модной технике «air-touch», но вместо желаемого результата дочь актрисы лишилась части волос.

Стилист, по словам девушки, нанес ей краску и замотал волосы фольгой. Спустя время Анна почувствовала неприятное жжение, но ее убедили, что это нормально. Оказалось, что произошла химическая реакция, из-за которой пострадали волосы девушки.

«Каков был мой ужас, когда я увидела что больше половины моих волос по длине кипельно-белого цвета, и выглядят, как мочалка. Я взяла прядь волос, и она осталась в моей руке», — поделилась Анна Заворотнюк.

Сотрудники салона не стали брать денег за окрашивание, а также подобрали девушке косметику по уходу за волосами. Но Анне от этого легче не стало — ей пришлось обрезать несколько сантиметров роскошных волос.

Поклонники постаралась поддержать дочь актрисы в Сети. «Вы все равно безумно красивая!», «Как жаль, такие волосы шикарные были, но ничего, отрастут», «Они должны возместить моральный ущерб!», — написали Анне в комментариях.

Напомним, что мать Анны, 49-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, борется с онкологией. В мае о ее состоянии рассказал президенту РФ директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. По его словам, врачи смогли подобрать вирусы, которые убивают злокачественные образования в мозге, и у актрисы есть все шансы выздороветь.

В марте Анна Заворотнюк обратилась к подписчикам. Девушка призналась, что испытывает сильнейший стресс из-за тяжелого заболевания мамы. По словам Анны, ей сложно делиться личными переживаниями в Сети, но в самое тяжелое время ей помогают семьи и близкие. Анна призвала поклонников молиться за здоровье звезды «Моей прекрасной няни».