Аналитик: В Турции намечаются серьёзные изменения в кабинете министров и министерствах

По словам Сельви, ожидается, что изменения в кабинете министров будут внесены 10 июля, в день, когда в 2018 году было торжественно открыто исполнительное правительство президентской системы.

Кабинет министров Турции состоит из одного вице-президента и 16 министров, напоминает он в статье для Hürriyet. В соответствии с новыми реформами число вице-президентов, как ожидается, будет увеличено до двух, а число министерств — до 19.

Сельви указывает, что один или два министра могут лишиться должности, хотя он добавил, что не может подтвердить детали.

Автор также отметил, что с увеличением числа вице-президентов некоторые министерства будут объединены в новые министерства и ведомства. Он добавил, что Министерство культуры и туризма, Министерство по делам семьи и труда, а также Министерство сельского и лесного хозяйства могут претерпеть изменения.

«Однако пока неизвестно, как Эрдоган сделает свой собственный выбор относительно расформирования министерств и создания новых», — пишет обозреватель.

Эрдоган также сказал, что оценил 16 специализированных комиссий в парламенте и может внести в них изменения, подчёркивает Сельви.

Обозреватель заключает, что никаких поправок не ожидается среди парламентских заместителей председателя или административных должностей в правящей Партии справедливости и развития Эрдогана (ПСР), но что другие фигуры в партии могут быть перетасованы.