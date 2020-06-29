Губернатор рассказал, как Путин вытащил Россию из ситуации похуже той, что была после войны

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mavit
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Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о том, как жизнь в России изменилась и как еще будет улучшаться при президенте Владимире Путине, сообщает Instagram правительства региона.

Губернатор рассказал, как Путин вытащил Россию из ситуации похуже той, что была после войны

Владимир Путин.

из открытых источников в интернете

Цыденов заявил, что предлагаемые поправки к Конституции можно назвать политическим завещанием Путина по закреплению социальных гарантий населения и безопасности страны.

Также он пояснил, что неожиданное решение об изменениях продиктовано тем, что государство именно сегодня готово обеспечить социальные гарантии населения и безопасность страны.

«Давайте вспомним, что мы за 20 лет прошли. Ведь уровень потерь в 90-е годы был больше, чем во второй мировой войне. Это касается разрушения всей структуры — экономики, производства, социальной сферы. И это ведь надо было восстанавливать, а за этот период мы пережили еще и три кризиса», — сказал Цыденов.

Он подчеркнул необходимость признания того, что «страна и уровень жизни изменились, мы сейчас совсем по-другому живем и говорим совсем о других проблемах, чем раньше».

Глава Бурятиии также отметил, что каждому решению нужно свое время и возможности.

«Сейчас мы больше заинтересованы, чтобы изменения в Конституцию прошли, ведь когда поправки начали вносить, то не было коронавируса, кризиса с экономикой, падением цен на нефть», — напомнил Цыденов.

При этом, как акцентировал бурятский губернатор, все поправки несут за собой большие бюджетные расходы: «И мы заинтересованы, чтобы быстрее приняли, чтобы начать реализовывать».

Напомним, в мае Цыденов поручил учредить медаль за борьбу с коронавирусом — чтобы медики чувствовали признательность.

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