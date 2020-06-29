В Камне-на-Оби пьяная девушка-водитель въехала столб попытке уйти полицейской погони

На минувших выходных жители Камня-на-Оби стали свидетелями преследования «ВАЗа» сотрудниками ДПС. За рулем отечественного авто находилась молодая девушка, которая хотела уйти от погони. В результате она не справилась с управлением и въехала в столб. Там автоледи и была задержана полицейскими, информируют «Каменские известия».

В Сети тут же опубликован видеоролик инцидента, на котором видно, что полицейские требовали от девушки прижаться к обочине и остановить автомобиль. В ответ через окно они получили нецензурные жест от одного из пассажиров. Поравнявшись с преследуемыми, правоохранители увидели, как девушка-водитель пыталась им что-то объяснить. Однако отвлекшаяся от дороги гражданка въехала в столб.

Позже выяснилось, что девушка за рулем «ВАЗ-2110» не стала останавливаться на требования сотрудников вневедомственной охраны. В момент совершения ДТП она была с признаками алкогольного опьянения. Однако пройти медицинское освидетельствование дама отказалась. Поэтому прибывшие на место сотрудники ГИБДД оформили водителя по ст. 12. 26 ч. 1 КоАП РФ.