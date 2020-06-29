«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО

По
mavit
-
40

«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО

Спортсмени й вихованці клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» провели перші змагання на дистанції 30 метрів.

Днями «Луцькі соколи» проводили Навчально-тренувальні збори на базі «Параолімпієць» поблизу Світязя. 25 червня там відбулися змагання серед команд на дистанції 30 метрів. Про це повідомляють на сторінці клубу у фейсбуці, пише Район.Луцьк.

Беззаперечним лідером турніру виявилась команда «Орли». Друге місце посіли «Колібрі». Третіми відстрілялися «Перепілки».

Нагадаємо, що клуб стрільби з лука в Луцьку 2019 року заснувала Майя Москвич. Цьогоріч навесні клуб зайнявся ребрендингом і з послабленням карантину активно проводить заняття.

«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО

«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО

«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО

«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО

«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО

«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО

«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО