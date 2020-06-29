«Луцькі соколи» провели перші командні змагання. ФОТО

Спортсмени й вихованці клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» провели перші змагання на дистанції 30 метрів.

Днями «Луцькі соколи» проводили Навчально-тренувальні збори на базі «Параолімпієць» поблизу Світязя. 25 червня там відбулися змагання серед команд на дистанції 30 метрів. Про це повідомляють на сторінці клубу у фейсбуці, пише Район.Луцьк.

Беззаперечним лідером турніру виявилась команда «Орли». Друге місце посіли «Колібрі». Третіми відстрілялися «Перепілки».

Нагадаємо, що клуб стрільби з лука в Луцьку 2019 року заснувала Майя Москвич. Цьогоріч навесні клуб зайнявся ребрендингом і з послабленням карантину активно проводить заняття.