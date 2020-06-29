Русский след: кем оказался полицейский США с татуировкой «Россия»

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Американский полицейский с татуировкой с надписью «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня, женат на россиянке и, вероятно, посвятил свое тату именно ей. К такому выводу пришли пользователи Сети, которые установили личность правоохранителя. Его рисунок на руке запечатлели в ходе демонстрации против расизма. Журналисты тогда шутили о «российском агенте» на акциях протеста.

Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность полицейского из США с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на акции протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас. Стражем порядка оказался местный житель Майкл Аскью. Выяснилось, что он женат на россиянке из Хабаровска. На предплечье правоохранителя, помимо слова «России», также есть надпись «Хабаровск».

Как указано на странице Аскью в Facebook, он служил механиком в американской армии, учился в колледже и университете. В качестве обложки в его профиле уже восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске. Судя по записям полицейского за 2011 и 2012 год, он уже тогда немного знал русский язык. В августе 2011 года он, говоря о своей девушке, писал «my malishka». «Ya Tebya lublyu navsegda Malishka», — такую запись Аскью оставил в октябре того же года.

В декабре 2011 года он женился на россиянке, а на их свадьбе, судя по фото с церемонии, был плакат с надписью «Настя и Миша форевз тугез» (вместе навсегда — «Газета.Ru»).

В январе 2018 года бабушка Аскью выложила фотографии с его выпуска из полицейской академии. Примерно в это же время он перестал вести страницу в Facebook.

Аскью был в числе полицейских, которые обеспечивали безопасность на акции протеста в Хьюстоне в начале июня. Российские журналисты нашли фотографию, на которой запечатлена его татуировка, и пошутили про русского агента среди американских силовиков.

В конце мая в США начались массовые акции протеста против расизма. Поводом послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивых банкнот. На видео, которое на месте происшествия снял свидетель, один из офицеров полиции при задержании придавил горло Флойда коленом. Задержанный говорил, что ему трудно дышать, но полицейские не реагировали его слова. Через несколько часов Флойд скончался в госпитале.

Из-за этого из органов безопасности уволили четверых полицейских. Дерека Шовина, который прижал горло задержанного коленом, обвинили в убийстве. Его жена Келли Шовин подала на развод после случившегося. Адвокатская контора Sekula Law Offices на странице в Facebook писала, что супруга Дерека Шовина чувствует себя «отвратительно и подавленно» после смерти 46-летнего охранника Джорджа Флойда. Она выразила соболезнования родственникам погибшего. В связи с начавшимися протестами Келли Шовин попросила обеспечить безопасность ее семье.

На первую такую акцию протеста в Миннеаполисе, штат Миннесота, сотни людей вышли 27 мая.

Они собрались возле полицейского участка недалеко от места, где арестовали Флойда. К вечеру того дня число участников протеста возросло до нескольких тысяч, на улицах появились баррикады. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ и пластиковые пули. Во время беспорядков загорелись несколько предприятий, в том числе магазин автозапчастей.

Уже на следующий день появилась информация о первом погибшем в ходе демонстрации. В последующие дни протесты захлестнули крупные города США, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланту, Лас-Вегас, Фергюсон. Там акции тоже начинались как мирные демонстрации, на которые люди выходили с плакатами и лозунгами, но в итоге они превратились в столкновения с полицией. В ходе протестов митингующие бросали в стражей порядка камни и бутылки.

В итоге демонстрации перетекли в грабежи и поджоги домов и магазинов. Помимо этого, в США и ряде европейских стран начали массово сносить памятники «рабовладельцам и расистам», причем чаще всего это происходит самовольно, а не легально.

Президент США Дональд Трамп заверил, что причастные к актам вандализма в ходе протестов в Вашингтоне получат тюремные сроки по десять лет.

«Многие люди находятся под стражей, многие другие разыскиваются за вандализм в отношении федеральной собственности в парке Лафайет. Десять лет тюремного заключения!», – написал президент на своей странице в Twitter.

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